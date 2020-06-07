1 milyonluk hesabı kapatılan Taha Duymaz isyan etti: Bazı insanlar amacına ulaştı
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1 milyonluk hesabı kapatılan Taha Duymaz isyan etti: Bazı insanlar amacına ulaştı

Maddi imkansızlıklar içerisinde çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, takipçilerine hakaret ettiği gerekçesiyle kapatılan 1 milyonluk Instagram hesabı sonrasında ilk kez konuştu. Duymaz, "Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

07.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:22

Yayınladığı yemek videoları ile gündeme gelen Taha Duymaz'ın 1 milyondan fazla takipc¸isinin bulunduğu sosyal medya hesabı kapatıldı. Duymaz, üzüntüsünü "Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim" sözleriyle dile getirdi.

Mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı kapatıldı. Taha Duymaz, üzüntüsünü Twitter hesabından yayınladığı video ile dile getirdi.

"HERKES HAKKINI HELAL ETSİN"

"Sabahtan beri kendime gelemedim" diyen Duymaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bugün yıllardır emek verdiğim, hayallerimi gerçekleştirmek istediğim her şey çöp oldu. Intagram hesabım kapatıldı. Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim. Yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin.

1 milyonluk hesabı kapatılan Taha Duymaz isyan etti: Bazı insanlar amacına ulaştı

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