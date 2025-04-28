1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

Her yıl büyük bir öneme sahip olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, Türkiye'de emekçilerin haklarına dikkat çekilen ve kutlamalarla anılan önemli bir gündür. Öğrenciler, çalışanlar ve resmi kurumlarda işlemleri olan vatandaşlar, "1 Mayıs resmi tatil mi?" ve "Okullar 1 Mayıs'ta tatil olacak mı?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. Bu özel günde "1 Mayıs resmi tatil mi?" sorusu, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının ajandasına giriyor. İşte, 2025 yılı için güncel bilgiler…

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatil olarak kabul ediliyor. Türkiye'de 22 Nisan 2009 tarihinde kabul edilen yasa değişikliğiyle birlikte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmen ulusal resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda her yıl 1 Mayıs günü resmi tatil olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs'ta okullar kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, resmi tatil olan 1 Mayıs'ta eğitim-öğretim faaliyetlerine ara veriliyor. Dolayısıyla öğrenciler ve öğretmenler bu tarihte ders yapmayacak.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil mi sorusunun yanıtı doğrultusunda, bankalar ve tüm resmi kurumlar 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek.

1 MAYIS'TA RESMİ KURUMLAR KAPALI MI?

Vatandaşlar banka işlemlerini bir gün öncesinden veya internet bankacılığı üzerinden halletmeyi tercih edebilir. Ayrıca noterler, belediyeler ve diğer devlet daireleri de kapalı olacaktır.

1 MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?

Özel sektör çalışanlarının durumu ise iş sözleşmeleri ve işveren politikalarına bağlıdır. Kanunen 1 Mayıs günü çalışmayan işçilere tam günlük ücret ödeniyor.