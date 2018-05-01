Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, emek ve dayanışmanın üretimin esasını oluşturduğunu belirterek, işçi ve işverenin birbirini tamamlayan üretim gücünü ve temelini oluşturduğunu vurguladı.

İşçilerin emek ve alın terini ifade eden bayramlarını tebrik eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında büyük payı bulunan işçilerimiz ve işverenlerimizin birlikteliği üretim mücadelemizin en büyük gücüdür. Bu birliktelik, ekip ve dayanışma ruhu, geleceğimizin teminatıdır. İşçi kardeşlerimiz, sanayicilerimiz, girişimcilerimiz birbirinden ayrı düşünülemez. Türkiye, Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği uygarlık hedefine emekçi, girişimci dayanışması birlikteliğiyle yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı iş dünyamız adına kutluyorum."