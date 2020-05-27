1 kişide koronavirüs çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
ISPARTA merkezde koronavirüs testi pozitif çıkan 1 kişi karantinaya alınırken, oturduğu Vatan Mahallesi'nde filyasyon çalışması başlatıldı.
27.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:17
ISPARTA merkezde koronavirüs testi pozitif çıkan 1 kişi karantinaya alınırken, oturduğu Vatan Mahallesi'nde filyasyon çalışması başlatıldı.
Kent merkezindeki Vatan Mahallesi'nde oturan kişi, koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine Isparta Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince testi pozitif çıkan kişinin oturduğu mahallede filyasyon çalışması başlatıldı.
Kaynak: DHA