1. Kemer Sanat Çalıştayı ve Yaz Sanat Kampı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1. Kemer Sanat Çalıştayı ve Yaz Sanat Kampı başladı

Kemer Belediyesi ev sahipliğinde Akdeniz Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD), iş birliğince düzenlenen 1. Kemer Sanat Çalıştayı ve Yaz Sanat Kampı Kemer'de başladı.

1. Kemer Sanat Çalıştayı ve Yaz Sanat Kampı başladı
21.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:41

Kemer Belediyesi ev sahipliğinde Akdeniz Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD), iş birliğince düzenlenen 1. Kemer Sanat Çalıştayı ve Yaz Sanat Kampı Kemer'de başladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun destekleriyle Çamyuva mahallesindeki belediyeye ait günübirlik alanda düzenlenen çalıştayda, her hafta farklı akademisyen ve öğrenci grubuyla farklı sanat dallarından oluşan çalışmalar yapılacak. Saat 18.00'dan sonra halka da açılacak olan çalıştaya katılanlar, birbirinden değerli sanatsal çalışmalarını sergileyecek.

Pandemi sürecinde birçok sektörün duraklamasıyla birlikte sanat alanındaki çalışmalarında duraklamasına dikkat çekilen çalıştay, 3 aylık pandemi sürecinde yapılamayan sanatsal faaliyetleri canlandırmak amacıyla düzenleniyor. Çalıştayın açılışına, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez ve davetliler de katıldı.

Çalıştay Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu, yaptığı açıklamasında, pandemi döneminde birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da durgunluk yaşandığını söyledi.

Eroğlu, sanat alanındaki durgunluğu canlandırmak amacıyla 'mesafeni koru maskeni tak sanatsal malzemelerini al gel' sloganıyla çalıştay düzenlemek istediklerini ifade ederek, "Çalıştay Eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğretim görevlileri ve öğrencileri burada misafir ediyoruz. Çalıştay alanında sosyal mesafeyi koruyarak çadırlar kurduk. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu gerekli bütün desteği sağladı. Sosyal ve kültürel aktiviteler de olacak. İnsanların burada 3 aylık pandemi sürecinde yapamadıkları sanatsal faaliyetleri yapmalarını sağlamak istedik" diye konuştu.

Çalıştay Eylül ayının sonuna kadar devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Magazin
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Güncel
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Engin Altay Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Caner Erkin Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Ak Parti Başakşehir
Şu an buradasınız: 1. Kemer Sanat Çalıştayı ve Yaz Sanat Kampı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 18:20:49. #1.14#
title