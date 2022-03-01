1 haftalık tatil ne zaman? 2022 ikinci dönemde ilk okul, orta okul ara tatili ne zaman başlıyor?
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Okullar ne zaman ara tatile girecek sorusu, kasım ara tatilini merak eden öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. 1 haftalık tatil ne zaman? İlk okul, orta okul ara tatili ne zaman başlıyor? sorularının yanıtını sizler için derledik.
1 haftalık tatil ne zaman, konusu gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. 2022 ikinci dönemde ilk okul, orta okul ara tatili ne zaman başlıyor?
Yayınlanan programa göre ikinci dönem ara tatili, 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de alınacak.
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.
Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.
İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.
Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.