1 haftalık tatil ne zaman? 2022 ikinci dönemde ilk okul, orta okul ara tatili ne zaman başlıyor?

1 haftalık tatil ne zaman, konusu gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. 2022 ikinci dönemde ilk okul, orta okul ara tatili ne zaman başlıyor?

1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?

Yayınlanan programa göre ikinci dönem ara tatili, 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de alınacak.

MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

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