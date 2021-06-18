1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? 18 Haziran Cuma güncel döviz kurları!

Dolar yükselmeye devam ediyor! Bazı gelişmelerden sonra dolar yükselmeye devam etti. Aynı şekilde Euro'da yükseliyor. Peki 1 dolar kaç tl oldu? 1 Euro ne kadar? Tüm döviz kurlarına haberimizden bakabilirsiniz.