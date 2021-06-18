1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? 18 Haziran Cuma güncel döviz kurları!
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1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? 18 Haziran Cuma güncel döviz kurları!

1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? 18 Haziran Cuma güncel döviz kurları!
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Dolar yükselmeye devam ediyor! Bazı gelişmelerden sonra dolar yükselmeye devam etti. Aynı şekilde Euro'da yükseliyor. Peki 1 dolar kaç tl oldu? 1 Euro ne kadar? Tüm döviz kurlarına haberimizden bakabilirsiniz.

Dolar son zamanlarda yükselmeye devam ediyor. Peki son dönemlerde dünyada ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra dolarda değişiklik olacak mı? Dolar kaç tl oldu? 1 dolar ne kadar? Dolar arttı mı? Dolar düştü mü?

1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

1 Dolar şuanda 8,6701 Türk Lirası'na eşittir.

18 Haziran Cuma günü itibariyle 1 ABD doları alış fiyatı 8.67005 TL iken, satış fiyatı ise 8.67377 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

GÜNCEL DOLAR FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

18 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ VE ALTIN KURLARI

Dolar : 8,6701

Euro : 10,3275

İngiliz Sterlini :12,0226

BIST 100 : 1.419

BIST 50 : 1.253

BIST 30 : 1.532

Gram Altın : 499,4

Çeyrek Altın : 798

Yarım Altın : 1596

Cumhuriyet A. : 3295

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