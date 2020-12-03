1 aylık bebeği apartman kapısına terk ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

1 aylık bebeği apartman kapısına terk ettiler

03.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 03.12.2020 08:15
1 aylık bebeği apartman kapısına terk ettiler

Osmaniye'de bir apartmanın giriş kapısına bırakılan 1 aylık bebek polise teslim edildi.

Osmaniye'de bir apartmanın giriş kapısına bırakılan 1 aylık bebek polise teslim edildi.

Olay, Osmaniye merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın giriş kapısında site sakinleri bebek ağlama sesi duydu. Sese doğru giden vatandaşlar apartmanın giriş kapısına puset içerisinde bırakılmış bir bebek gördü. Bebeğin kimin olduğunu öğrenemeyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptığı araştırma sonucunda bebeğin ailesine ulaşamadı. 1 aylık kız bebeğini teslim alan ekipler Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Yapılan kontrollerin ardından bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısının yüzde 100 arttığı 3 ili paylaşıp uyardı: Sınavımız devam ediyor
Vaka sayısının yüzde 100 arttığı 3 ili paylaşıp uyardı: Sınavımız devam ediyor
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu

(Selçuk Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu
Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu
Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi
Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi
Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Hulusi Akar Osman Kavala Meral Akşener
Magazin Alişan Sezen Aksu Bülent Ersoy Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Rusya Pfizer Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1 aylık bebeği apartman kapısına terk ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 08:16:30. #1.14#
title