1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ - Haberler
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1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da yeniden yüz yüze eğitime başlanan Selçuk Üniversitesi'nde yoğunluk yaşandı.

KONYA'da yeniden yüz yüze eğitime başlanan Selçuk Üniversitesi'nde yoğunluk yaşandı. 1,5 yıl sonra kampüse dönen öğrenciler, kurallara uyulmadığını ve okullarının yeniden kapanmasından korktuklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilen Selçuk Üniversitesi'nde dün itibarıyla yeniden yüz yüze eğitime başlandı. Okulun ilk gününde Alaeddin Keykubad Kampüsü'nde öğrenci yoğunluğu yaşandı. 1,5 yıl sonra kampüse dönen öğrencilerin bir kısmının maske ve mesafe kurallarına dikkat etmediği görüldü. Yeniden okullarına kavuştukları için heyecanlı olduklarını söyleyen öğrenciler, aynı zamanda koronavirüs nedeniyle endişeye kapıldıklarını da dile getirdi.

Sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi Şevval Yüksel Aşırı derecede heyecanlıyız ve korkuyoruz. Umarım her şey iyi olur, istediğimiz gibi olur dedi. 1'inci sınıfı okula gelmeden tamamladığını söyleyen aynı fakülteden Fadime Kaplan ise Okula geldiğim için heyecanlıyım ama bir yandan da korkuyorum. Umarım hastalanmam. Şu an okul çok kalabalık, inşallah başımıza bir iş gelmez diye konuştu.

'KURALLARA KİMSE UYMUYOR'

Önlemleri yetersiz bulan iletişim fakültesi öğrencisi Sena Andaç Okulların tekrar kapanacağına dair bir düşüncem var. Kampüs çok kalabalık ve çoğu kişi de kurallara uymuyor. Muhtemelen okulları tekrar kapanacağını düşünüyorum. İlk gün, böyle yoğun olacağını bekliyordum. Kurallara kimse uymuyor ve uymakta istemiyor. Buna ben de dahilim ifadelerini kullandı.

'ÜZÜCÜ BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIM'

Okullarının yeniden kapanacağını düşünen iletişim fakültesi öğrencisi Osman Tuncer ise şunları söyledi

Muhtemelen birkaç aya yeniden kapanır diye düşünüyorum. Etrafta önlemlere uyan kimse yok. Çok umut verici şeyler görmedim açıkçası. Maskeler genelde kullanılmıyor. Kullanılan maskeler de yere atılıyor. Çok rahatsız edici bir ortam var. Hiç mutlu değilim genel olarak üzücü bir tabloyla karşılaştım.

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 1,5 YIL ARADAN SONRA KAMPÜSE DÖNEN ÜNİVERSİTELİLERDE, YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ - Haberler
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