1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının kişisel verilerinin çalındığı iddiası

Sesli sohbet içeren sosyal medya platformu Clubhouse'un 1.3 milyon kullanıcısının kişisel verilerini içeren bir SQL veri tabanının çevrim içi olarak sızdırıldığı ve çalınan verilerin bir hacker forum sayfasında paylaşıldığı iddia edilmişti. Clubhouse tarafından yapılan açıklamada sızıntı iddiaları yalanlandı. Şirket söz konusu datanın zaten kamuya açık olduğunu belirtti.

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yönelik siber saldırılar sık sık gündeme gelirken son olarak, sesli sohbet içeren platform olan Clubhouse'un kullanıcı verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Platforma kayıtlı olan 1.3 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin bir forum sitesinde paylaşıldığı ileri sürülürken bu veriler arasında sosyal medya profil adları, kullanıcı kimlikleri, fotoğraf bağlantı linkleri, Twitter profilleri, takipçi sayısı, hesap oluşturma tarihi, davet edilen kullanıcı profili adı ve başka birçok ayrıntının yer aldığı da gündeme geldi.

ŞİRKET YÖNETİMİ İDDİALARI YALANLADI

İddiaların gündeme gelmesinin ardından açıklamada bulunan şirket yetkilileri, kullanıcı bilgilerinin sızdırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bununla birlikte yetkililer söz konusu datanın zaten kamuya açık olduğunu da ifade etti.