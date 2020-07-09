09 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 09 Temmuz 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:15 Gençliğim Eyvah 00:20 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı 02:30 Kanatsız Kuşlar 03:15 Kanatsız Kuşlar 05:15 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 20:00 Oflu Hocanın Şifresi 2 20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 22:00 Tam Gaz 22:10 Karanlık Sular Kaynak: InterSinema.com