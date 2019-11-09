09 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

09.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:30 Sende Yap

04:30 Yalan Dünya

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Çok Gezenti

10:45 Kadın Dokunuşu

12:15 Rehber

13:30 Sende Yap

14:30 Bana Normal Aktiviteler

16:30 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Guruldayan Kalpler

23:00 Detay

Kaynak: InterSinema.com