09 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:35 Görevimiz Tehlike

03:15 Yok Olmadan Keşfet

03:45 Teşkilat

06:05 Şampiyon

08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:00 Kıbrıs Zafere Doğru

13:00 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

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