09 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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09 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

09.12.2020 06:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 06:46
09 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

09 Aralık 2020 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

01:40 Çocuklar Duymasın

02:00 Galip Derviş

03:30 Akasya Durağı

03:30 Cenaze İşleri

04:50 Fırtına

05:10 Senden İyi Yok

06:00 Güllerin Savaşı

08:15 Akasya Durağı

11:00 Annem

13:30 Asi

16:00 Yaprak Dökümü

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:30 Galip Derviş

Kaynak: InterSinema.com

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