09 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
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09 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

09.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 06:47
09 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

09 Aralık 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Bir Annenin Günahı

00:30 Yatıya Misafirim Var

02:30 Yatıya Misafirim Var

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

20:00 Sadakatsiz

23:45 İyi Aile Babası

09 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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