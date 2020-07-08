08 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
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08 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı

08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

08 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
08.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 06:48

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Yüksek Sosyete

03:10 Dolunay

05:00 Kara Sevda

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Devlet Kuşu

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

21:45 Devlet Kuşu

22:45 Hızlı ve Öfkeli 8

23:15 Çember: Evimdeki Yabancılar

Kaynak: InterSinema.com

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