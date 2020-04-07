07 Nisan 2020 Star Yayın Akışı 07 Nisan 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:15 Güzel Köylü 01:50 Kiralık Aşk 03:20 Kiralık Aşk 04:00 Türk Müziği 05:00 Erkenci Kuş 05:00 Sevdim Seni Bir Kere 05:50 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sevdim Seni Bir Kere 10:45 Kiralık Aşk 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:30 Star Haber 20:00 Anne 20:00 Görümce 22:15 Sefirin Kızı Kaynak: InterSinema.com