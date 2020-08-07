07 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 07 Ağustos 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Kızkaçıran 00:20 Uzak Ara Eğlence 01:30 Siyah Beyaz Aşk 02:00 Adı Efsane 03:45 Akasya Durağı 04:15 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Ver Elini Aşk 08:30 Çatı Katı Aşk 11:00 Güneşi Beklerken 13:15 Hekimoğlu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çatı Katı Aşk 20:00 Iron Man 22:30 Rocky 23:45 Uzak Ara Eğlence Kaynak: InterSinema.com