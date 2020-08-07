07 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
07 Ağustos 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
07.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.08.2020 07:51
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Kızkaçıran
00:20 Uzak Ara Eğlence
01:30 Siyah Beyaz Aşk
02:00 Adı Efsane
03:45 Akasya Durağı
04:15 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Ver Elini Aşk
08:30 Çatı Katı Aşk
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Iron Man
22:30 Rocky
23:45 Uzak Ara Eğlence
Kaynak: InterSinema.com