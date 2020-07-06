06 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
06.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 06.07.2020 07:15
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Yüksek Sosyete
02:00 Abluka
02:00 Dolunay
04:00 Türk Müziği
04:00 Dolunay
05:30 Güzel Köylü
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Dolunay
13:15 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Bir Demet Tiyatro
20:00 Görevimiz Tehlike 5
22:00 Çember: Aleyna'nın Son Günü
22:45 Görevimiz Tehlike 5
23:45 Yüksek Sosyete
Kaynak: InterSinema.com