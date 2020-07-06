06 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Galip Derviş 01:15 Çok Akustik 02:00 Poyraz Karayel 04:30 Müzik Arası 04:30 5N 1K 05:00 Akasya Durağı 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Güneşi Beklerken 13:00 Hayat Tamircisi 13:15 Aşk-ı Memnu 14:00 Afili Aşk 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:45 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Altın Kelebek Ödül Töreni 20:00 Umudumuz Şaban 21:45 Umudumuz Şaban 22:45 Çok Güzel Hareketler 2 23:45 Galip Derviş Kaynak: InterSinema.com