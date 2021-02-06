06 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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06 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

06.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 06.02.2021 06:47
06 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

06 Şubat 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Stadyum

02:00 İleri Üçlü

04:30 Teknik Analiz

05:25 Başlama Vuruşu

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 Lig Hatırası

09:45 Süper Lig Goller

09:50 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Hava Durumu

10:00 Avrupa Stüdyosu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Derbi Özel

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Tuzlaspor A.Ş - Menemenspor

14:00 Futbol Anadolu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Eskişehirspor - Altay

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Stadyum

18:55 Adana Demirspor - Ankaraspor

18:55 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Stadyum

22:30 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com

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