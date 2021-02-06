06 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
06 Şubat 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü
04:30 Teknik Analiz
05:25 Başlama Vuruşu
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Lig Hatırası
09:45 Süper Lig Goller
09:50 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Avrupa Stüdyosu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Derbi Özel
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş - Menemenspor
14:00 Futbol Anadolu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Altay
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Stadyum
18:55 Adana Demirspor - Ankaraspor
18:55 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Stadyum
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com