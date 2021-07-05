05 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı
05 Temmuz 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:40 Diriliş Ertuğrul
03:45 Yeşil Deniz
05:30 Su Savaşları
06:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
07:35 Vuslat
11:20 Tozkoparan
12:50 Gönül Dağı
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Son Üç Gün
22:30 Son Üç Gün
Kaynak: InterSinema.com