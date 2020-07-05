05 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
05 Temmuz 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
05.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 06:45
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Hayat
00:25 Gençliğim Eyvah
02:20 Hayat
03:25 Kardeş Payı
04:35 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 İkiz Patiler
08:30 Kardeş Payı
09:40 Gençliğim Eyvah
10:10 Gençliğim Eyvah
12:10 Dizi TV
13:15 Gençliğim Eyvah
16:05 Gençliğim Eyvah
16:15 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Sindirella
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:05 Uyumsuz 3
Kaynak: InterSinema.com