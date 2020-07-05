05 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 05 Temmuz 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Hayat 00:25 Gençliğim Eyvah 02:20 Hayat 03:25 Kardeş Payı 04:35 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 İkiz Patiler 08:30 Kardeş Payı 09:40 Gençliğim Eyvah 10:10 Gençliğim Eyvah 12:10 Dizi TV 13:15 Gençliğim Eyvah 16:05 Gençliğim Eyvah 16:15 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Sindirella 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:05 Uyumsuz 3 Kaynak: InterSinema.com