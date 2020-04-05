05 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı 05 Nisan 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Survivor Ekstra 00:15 8x8 01:30 Doğduğun Ev Kaderindir 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular 02:15 Doya Doya Moda 02:45 Doğduğun Ev Kaderindir 04:00 8x8 04:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz 05:15 Bilginiz Olsun 06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09:45 Oynat Bakalım 09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu 12:45 Para Bende 13:00 Hastanede Hayat 14:15 Kötü Çocuk 16:15 Doğduğun Ev Kaderindir 16:45 Ekşi Elmalar 17:15 Survivor Panorama 2020 19:00 Sinema 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kaynak: InterSinema.com