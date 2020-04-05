05 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
05 Nisan 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
05.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Güzel Köylü
01:15 Güzel Köylü
02:30 Kiralık Aşk
03:30 Kiralık Aşk
04:50 Erkenci Kuş
05:10 Erkenci Kuş
07:30 Çilek Kokusu
09:00 Delisin
10:00 Hayat Sevince Güzel
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Kiralık Aşk
13:00 Jet Sosyete
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Fantastik Canavarlar
20:00 Minyonlar
21:45 Minyonlar
22:45 Fantastik Canavarlar
23:30 Güzel Köylü
Kaynak: InterSinema.com