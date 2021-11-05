05 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı
05 Kasım 2021 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:55 Bizim Köyün Kızları
04:55 Seksenler
06:00 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Teşkilat
12:45 Dünya Hali
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:55 Teşkilat
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet