04 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
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04 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı

04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

04 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
04.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 06:46

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Aramızda Kalsın

01:30 Yüksek Sosyete

02:30 Yüksek Sosyete

03:20 Dolunay

05:09 Güzel Köylü

07:00 İki Aile

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Dolunay

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:10 Sinema

13:30 Yüksek Sosyete

15:00 Dizi

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Büyük Oyun

20:00 Bir Demet Tiyatro

21:45 Ketenpere

21:45 Büyük Oyun

23:30 Medcezir

Kaynak: InterSinema.com

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