04 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
04.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Aramızda Kalsın
01:30 Yüksek Sosyete
02:30 Yüksek Sosyete
03:20 Dolunay
05:09 Güzel Köylü
07:00 İki Aile
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Dolunay
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:10 Sinema
13:30 Yüksek Sosyete
15:00 Dizi
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Büyük Oyun
20:00 Bir Demet Tiyatro
21:45 Ketenpere
21:45 Büyük Oyun
23:30 Medcezir
Kaynak: InterSinema.com