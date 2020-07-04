04 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Aramızda Kalsın 01:30 Yüksek Sosyete 02:30 Yüksek Sosyete 03:20 Dolunay 05:09 Güzel Köylü 07:00 İki Aile 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Dolunay 10:00 Evde Hareket Zamanı 10:10 Sinema 13:30 Yüksek Sosyete 15:00 Dizi 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Büyük Oyun 20:00 Bir Demet Tiyatro 21:45 Ketenpere 21:45 Büyük Oyun 23:30 Medcezir Kaynak: InterSinema.com