04 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:25 Gençliğim Eyvah 01:00 Gözcüler 4: Bangkok'ta Soygun 03:25 Kardeş Payı 03:50 Bir Zamanlar Çukurova 04:35 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Kardeş Payı 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:10 Gençliğim Eyvah 13:00 Gün Ortası 13:15 Gençliğim Eyvah 14:00 Beni Bırakma 16:05 Gençliğim Eyvah 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Yok Artık 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:00 Kardeş Payı 23:10 Kardeş Payı Kaynak: InterSinema.com