04 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
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04 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı

04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

04 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
04.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:25 Gençliğim Eyvah

01:00 Gözcüler 4: Bangkok'ta Soygun

03:25 Kardeş Payı

03:50 Bir Zamanlar Çukurova

04:35 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Kardeş Payı

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:10 Gençliğim Eyvah

13:00 Gün Ortası

13:15 Gençliğim Eyvah

14:00 Beni Bırakma

16:05 Gençliğim Eyvah

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yok Artık

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:00 Kardeş Payı

23:10 Kardeş Payı

Kaynak: InterSinema.com

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