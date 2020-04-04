04 Nisan 2020 Star Yayın Akışı 04 Nisan 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Güzel Köylü 01:30 Kiralık Aşk 02:30 Kiralık Aşk 04:02 Sevdim Seni Bir Kere 04:50 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:30 Çilek Kokusu 09:30 Sevdim Seni Bir Kere 10:00 Sinema 10:00 Hayat Sevince Güzel 10:45 Kiralık Aşk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Jet Sosyete 13:00 Dizi 13:30 Erkenci Kuş 15:45 Erkenci Kuş 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:30 Star Haber 20:00 Hedefim Sensin 20:00 Fantastik Canavarlar 22:30 Hedefim Sensin 22:45 Fantastik Canavarlar Kaynak: InterSinema.com