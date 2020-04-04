04 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
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Erkenci Kuş Dizisi, Kiralık Aşk, Star, TV

04 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

04 Nisan 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

04.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:45
04 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Güzel Köylü

01:30 Kiralık Aşk

02:30 Kiralık Aşk

04:02 Sevdim Seni Bir Kere

04:50 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Sinema

10:00 Hayat Sevince Güzel

10:45 Kiralık Aşk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Jet Sosyete

13:00 Dizi

13:30 Erkenci Kuş

15:45 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

20:00 Fantastik Canavarlar

22:30 Hedefim Sensin

22:45 Fantastik Canavarlar

Kaynak: InterSinema.com

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