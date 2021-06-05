'En Son Babalar Duyar' dizisinin Ceren'i anne oluyor

Bir döneme damgasını vuran başrollerini Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Arzu Balkan ve Hatice Aslan'ın paylaştığı 'En Son Babalar Duyalar' dizisinde Ceren karakterini canlandıran Jale Özkan, anne olmak için gün sayıyor. İşe detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Jale Azaklı, 2002-2007 yılları arasında yayınlanan 'En Son Babalar Duyar' adlı dizide ailenin küçük çocuğu Ceren karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

8 Kasım 2015'de Ömür Özkan ile hayatını birleştiren oyuncu, anne oluyor. 8.5 aylık hamile olan iki hafta sonra çocuğunu kucağına alacak.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Jale Azaklı, uzun yıllardır herhangi bir projede yer almadı.

Geçtiğimiz sene Snob Magazin'den Arif Hür'e konuşan Jale Azaklı Özkan, "Evlendikten sonra setlere biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim" demişti.

Kaynak: Snob Magazin