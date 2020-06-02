02 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
02 Haziran 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
02.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Aramızda Kalsın
02:10 Çilek Kokusu
04:00 Türk Müziği
04:00 Benim Tatlı Yalanım
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
12:30 Evde Hareket Zamanı
13:00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Öldürme Arzusu
20:00 Köşeyi Dönen Adam
21:45 Delisin
22:15 Öldürme Arzusu
23:30 Aramızda Kalsın
Kaynak: InterSinema.com