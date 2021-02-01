01 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı
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01 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

01.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 01.02.2021 06:46
01 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

01 Şubat 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Payitaht Abdülhamid

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

02:45 Diriliş Ertuğrul

04:35 Işığın Prensesi

04:55 Ailenin Yeni Üyesi

05:55 Seksenler

06:35 Böyle Bitmesin

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:05 Diriliş Ertuğrul

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:10 Shrek

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

19:30 TRT 1 Tanıtım Gecesi

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun

Kaynak: InterSinema.com

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