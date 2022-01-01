01 Ocak 2022 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

06:15 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Bir Yemek Olsam

10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı

16:30 Exxen Yazgı

17:00 Exxen Arabeskin Aşık Kadınları

18:00 Exxen Gibi

20:00 O Ses Türkiye

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