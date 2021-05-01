01 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı
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01 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı

01 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

01 Mayıs 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:40 Kelime Oyunu

02:50 Kanıt

04:00 Akasya Durağı

05:00 Yabancı Damat

05:50 Müzik

06:00 İkizler Memo-Can

08:45 Kavak Yelleri

10:45 Rehber

12:00 Çok Gezenti

13:30 Evim Şahane

15:30 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Program

23:45 Kanıt

01 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı
01 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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