01 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 01 Haziran 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Aramızda Kalsın 01:30 Çember: Şehrin Günahları 02:10 Çilek Kokusu 03:00 Aramızda Kalsın 04:00 Türk Müziği 04:40 Çilek Kokusu 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:30 Evde Hareket Zamanı 10:10 Benim Tatlı Yalanım 10:15 Ruhun Doysun 11:00 Benim Tatlı Yalanım 13:00 Evde Hareket Zamanı 13:45 Çilek Kokusu 16:15 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 John Wick 20:00 Öldürme Arzusu 22:15 Öldürme Arzusu 22:15 John Wick Kaynak: InterSinema.com