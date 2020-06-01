01 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
01 Haziran 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Aramızda Kalsın
01:30 Çember: Şehrin Günahları
02:10 Çilek Kokusu
03:00 Aramızda Kalsın
04:00 Türk Müziği
04:40 Çilek Kokusu
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 John Wick
20:00 Öldürme Arzusu
22:15 Öldürme Arzusu
22:15 John Wick
Kaynak: InterSinema.com