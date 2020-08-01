01 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Aşkın 5 Hali 00:30 Galip Derviş 01:45 Adı Efsane 02:15 Adı Efsane 04:30 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Ver Elini Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Cumartesi 11:00 Güneşi Beklerken 13:00 Çatı Katı Aşk 13:15 Hekimoğlu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:45 Yumurcak 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çarkıfelek Bayram Özel 22:30 Uzak Ara Eğlence 22:30 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com