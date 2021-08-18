0 kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalı? 0 RH kan grubu nasıl beslenmeli? 0 RH ne yemeli, ne yememeli?

Uzmanlar 0 kan grubunun virüs ve hastalıklara daha dayanıklı olduğunu duyurdu. İki yeni araştırmaya göre kan grubu 0 olanların 'Covid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi. 0 kan grubu olanlar merak ediyor. Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalı? 0 RH kan grubu nasıl beslenmeli? 0 RH ne yemeli, ne yememeli?