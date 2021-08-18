0 kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalı? 0 RH kan grubu nasıl beslenmeli? 0 RH ne yemeli, ne yememeli?
Uzmanlar 0 kan grubunun virüs ve hastalıklara daha dayanıklı olduğunu duyurdu. İki yeni araştırmaya göre kan grubu 0 olanların 'Covid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi. 0 kan grubu olanlar merak ediyor. Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalı? 0 RH kan grubu nasıl beslenmeli? 0 RH ne yemeli, ne yememeli?
Uzmanlar 0 kan grubunun virüs ve hastalıklara daha dayanıklı olduğunu duyurdu. İki yeni araştırmaya göre kan grubu 0 olanların 'Covid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi. 0 kan grubu olanlar merak ediyor. Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalı? 0 RH kan grubu nasıl beslenmeli? 0 RH ne yemeli, ne yememeli? 0 kan grubu olanlar nasıl beslenmeli? Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalı? 0 RH kan grubu nasıl beslenmeli? İşte detaylar haberimizde...
0 RH KAN GRUBU İÇİN DİYET NASIL OLMALI?
Sabah: 2 dilim mısır ekmeği, tereyağı ya da fındık ezmesi, 180 gram sebze suyu, muz, yeşil çay ya da ot çayı
Öğle: 180 gram haşlanmış dana eti, ıspanak salatası, elma veya ananas, su ya da soda
İkindi: 1 dilim elmalı kek, yeşil çay ya da ot çayı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Akşam: Kuzu pirzola, haşlanmış brokoli, haşlanmış patates, karışık mevsim meyveleri
0 RH KAN GRUBU NE YEMELİ?
Kırmızı et, karaciğer, beyaz et, balık ve deniz ürünleri. İyotlu tuz, ıspanak ve brokoli
0 RH KAN GRUBU NE YEMEMELİ?
Tahıl ürünleri, ekmek, taneli sebzeler, buğday (buğdayda bulunan gluten maddesi, 0 grubundaki kişilerin kilo vermesini engellediği için buğday unundan yapılmış yiyeceklerden uzak durulmalıdır), süt ürünleri ve yumurta, sıvı yağ.
0 RH KAN GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Özgüvenli, iyimser, cesur, dayanıklı ve güçlü ortama uyar, çabuk kaynaşır. Eğlenceli bir kişiliğe sahiptir.
Lara Starr, Rh negatif taşıyıcısı ile ilişkili yüksek IQ, düşük vücut ısısı, hassas görüş ve yüksek kan basıncı gibi özellikler bulunduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanları ise Rh kan gruplarının bir tür evrim sonucu ortaya çıktığına inanıyor.
FAYDALI OLAN YİYECEKLER
Et ürünleri: Dana, sığır, koyun eti ve yabani hayvan eti(biraz yağlı olabilir), balık, taze köy yumurtası.
Yağlar: Zeytinyağı, keten yağı, ceviz yağı, hayvani yağlar,(iç yağı/kuyruk yağı)
Sebzeler: Enginar,karalahana,brokoli,hindiba,marul,ıspanak,roka,maydanoz,pazı,her yeşil yapraklı sebze, turp(bilhassa kara turp),kırmızı pancar, soğan, sarımsak, kabak, balkabağı.
Meyveler: İncir, üzüm(bilhassa kara üzüm) erik, mürdüm eriği, kiraz, vişne, greyfurt ve suyu, karadut, karpuz, mango.
Baharatlar: Ceviz, kavrulmamış kabak çekirdeği, kırmızı pul biber, zencefil, safran, keçiboynuzu, zerdeçal, kimyon, kişniş, keten tohumu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Çaylar: Kuşburnu, mercan köşk, ıhlamur, yeşil çay, kekik, tarhun, biberiye, alıç, zeytin yaprağı, ayrık otu.
Diğerleri: Hakiki bal ve doğal maden suyu.
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