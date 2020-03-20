Zümrüdüanka'nın senaryosunu Can Sinan kaleme aldı!
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Değerli Taş, Alp Navruz, Fox Tv, Magazin, Güncel

Zümrüdüanka'nın senaryosunu Can Sinan kaleme aldı!

Pastel Film'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Zümrüdüanka'nın senaryosunu Can Sinan kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Cemal Şan oturuyor.

20.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:32
Zümrüdüanka'nın senaryosunu Can Sinan kaleme aldı!

Cumartesi akşamları Fox Tv'de ekranlara gelmeye başlayan Zümrüdüanka dizisinin başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın rol aldığı dizide ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi usta isimlerde rol alacak.

Serhat toprağın altında, nefessizdir... Ama onu kurtarmak için cansiperane savaşan biri vardır... Hem de hiç beklenmedik biri... Özgüçlerin bu sonu olmayan kötülüklerine Zümrüt bir son verecektir. Gözünü karartır ve Nisa'nın karşısına dikilir. Serhat'a zarar veren her kim olursa olsun Zümrüt onunla kanının son damlasına kadar savaşacaktır. Ama işler daha da karmaşık bir hale gelir. Diğer tarafta Niyazi Çavuş'un tehditlerinden bunalan Azimet, çok tehlikeli bir ortaklıktan medet umar. Abbas'sa hâlâ kayıptır ve Nevcihan yüreği ağzında kocasını bulmak için kendini parçalamaktadır. Çünkü bir çocukları olacaktır... Özgüçler konağında hapis tutulan Suhandan'sa artık dayanamıyordur. Ama onu kurtaracak kimse yoktur... Suhandan gözünü karartır. Hayatı pahasına da olsa o konaktan kaçacaktır. Her şey içinden çıkılmaz bir hâl alırken tüm Demirkanlar nefesini tutmuş, Serhat'ın onları kurtarmasını bekliyordur... Serhat bir kez daha toprağın altından çıkıp, küllerinden doğabilecek midir? Zümrüt büyük aşkı için verdiği savaşı kazanabilecek midir? Azimet geçmişin karanlık gerçekleriyle baş edebilecek midir? Abbas yeni doğacak çocuğuna kavuşabilecek midir? Demirkan Ailesi'nin öğrenmesi gereken bir ders vardır... Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin...

Kaynak: Bültenler

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