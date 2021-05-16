Zula Süper Lig'in ilk kadın oyuncusu Ayşenur "Aura" Aslan oldu!
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Zula Süper Lig'in ilk kadın oyuncusu Ayşenur "Aura" Aslan oldu!

Zula Süper Lig'in ilk kadın oyuncusu Ayşenur 'Aura' Aslan oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Zula Süper Lig'in ilk kadın oyuncusu fastPay Wildcats forması taşıyan Ayşenur "Aura" Aslan oldu, Zula Süper Lig tarihinde bir ilk gerçekleştirilmiş oldu. Başarılı oyuncunun forma giydiği takım olan fastPay Wildcats'de bu gelişmeyi gururla sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Başarılı kadın oyuncu dün oynanan 8 haftanın ilk gün maçlarında rakip takım olan karşısına çıktı. İstanbul Espor karşısında fastPay Wildcats 2 - 0 kazanarak 8.haftanın ilk gününe zafer ile başladı. Zula Süper Lig'indeki ilk kadın oyuncunun Aura olmasının ardından bakalım Lig'de daha çok kadın oyuncu görecek miyiz? Belki de yakın gelecekte takımlar Zula Kadın Liginden transfer yapmayı düşünebilir.

Kaynak: Playerbros

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Zula Süper Lig'in ilk kadın oyuncusu Ayşenur "Aura" Aslan oldu! - Haberler
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