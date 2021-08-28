Zula Klan Turnuvası s¸ampiyonu SiyahSancak'eSports oldu!

20.000 TL ödüllü Zula Klan Turnuvası'nın şampiyonu SiyahSancak'eSports oldu!

Klanların birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği 20.000 TL ödül havuzuna sahip Zula Klan Turnuvası'nın şampiyonu SiyahSancak'eSports oldu. Sabotaj modunda, tekli eliminasyon formatıyla gerçekleşen turnuvanın, çeyrek final, yarı final ve final aşamaları BO3 şeklinde gerçekleşti.

Kıyasıya gec¸en Zula Klan Turnuvası'nda finalde SiyahSancak'eSports ile ImaginesWar karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi rakibini 2-0'lık skorla yenen SiyahSancak'eSports klan turnuvası şampiyonu oldu. tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Zula Klan Turnuvası'nın ilk 8 takımı;

SiyahSancak'eSports

ImaginesWar

(TR) TuranOrdusu

Sessizce'Nöbetteyiz

Un!versal

Rollsroyce

Bay

İstiklal'Espor

Turnuvanın şampiyonu 10.000 TL ikincisi 6.000 TL üçüncüsü 3.000 TL ve dördüncüsü ise 1.000 TL para ödülünün sahibi oldu. Geriye kalan ilk dört takım ise 125.000'er Zula Altını ödülü kazandı.

Kaynak: Playerbros