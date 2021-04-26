Zuhal Topal'la Sofrada canlı izle! Zuhal Topal yeni bölüm full izle!
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Zuhal Topal'la Sofrada canlı izle! Zuhal Topal yeni bölüm full izle!

Zuhal Topal'la Sofrada canlı izle! Zuhal Topal yeni bölüm full izle!
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Zuhal Topal sunumu ile FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada canlı izle! Zuhal Topal yeni bölüm full izle! Zuhal Topal'la Sofrada formatı nedir? Detaylar haberimizde.

Zuhal Topal sunumu ile FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada canlı izle! Zuhal Topal yeni bölüm full izle! ZuhalTopal'la Sofrada formatı nedir? Detaylar haberimizde.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la Sofrada neden yok sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta içi her gün 16:00'da FOX TV ekranında yayınlanmakta.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FORMATI

Hafta boyu 5 farklı gelinin yemek yaptığı ve beş farklı kayınvalidenin yemekleri tadarak puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın final gününde bir gelin 15 bin TL'nin sahibi oluyordu.

ZUHAL TOPAL CANLI İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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