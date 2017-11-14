Zuhal Topal'ın Gelin ve Damat Adayları Ekranda Madara Oluyor!



Zuhal Topal'ın programında burnundan kıl aldırmayan ve kendilerine gelen talipleri bir bir geri çeviren adaylara şimdilerde sandalye kapmaca oyunu oynatılıyor.







Sony Channel Türkiye kanalında RTÜK'ün izdivaç yasağını çiğneyen Hande Ataizi, verilen ağır cezanın ardından format değiştirerek evlendirme programını yarışma programına çevirdi.







Birçoğu Zuhal Topal'ın izdivaç programında boy gösteren gelin ve damat adaylarına çocuk oyunları oynatarak reyting yakalamaya çalışan Hande Ataizi'nin bunda başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz.







Ancak gelin görün ki uzun zamandır ekranları işgal eden sözde gelin ve damat adaylarının format değişikliğine bu kadar hızlı adapte olmaları kanal yapımcıdan para aldıkları iddialarını da güçlendirdi.