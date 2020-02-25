Zuhal Olcay, ilk kez konser vereceği Zorlu Psm biletleri tükendi

25.02.2020 08:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:25

Bu konser için Zuhal Olcay, geçmişin izlerini taşıyan müzikallerden, tangolardan herkesin kalbine dokunan özel bir repetuvar hazırladı.

Yayınlanan her albümüyle hayran kitlesini genişleten Zuhal Olcay, müziği ve sahnesi ile kendi yarattığı atmosferle kariyerinin en harika günlerini yaşıyor. Bugüne kadar 'Pervane', 'Yalnızlığım', 'İyisin', 'Dünden Önce Yarından Sonra' gibi sayısız şarkıyı Olcay, eşşiz ve taklit edilemez vokaliyle müzik arşivlerinde yer etmesini sağladı.

Kariyerine sekiz solo albüm, 29 film, 16 tiyatro oyunu sığdıran Zuhal Olcay ilk solo albümü 'Küçük Bir Öykü'yü 1989 yılında, son albümü 'Başucu Şarkıları 3'ü ise 2015 yılında yayınladı.

Kaynak: Bültenler