Züğürt Ağa filmi oyuncuları kim? Züğürt Ağa konusu, oyuncuları ve Züğürt Ağa özeti!
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Züğürt Ağa filmi oyuncuları kim? Züğürt Ağa konusu, oyuncuları ve Züğürt Ağa özeti!

Züğürt Ağa filmi oyuncuları kim? Züğürt Ağa konusu, oyuncuları ve Züğürt Ağa özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Züğürt Ağa filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Züğürt Ağa konusu, özeti ve Züğürt Ağa oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Züğürt Ağa filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Züğürt Ağa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Züğürt Ağa filmini izleyecek olanların merak ettiği Züğürt Ağa konusu nedir, Züğürt Ağa oyuncuları kimler ve Züğürt Ağa özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kızınız hiç istem Doğuda bir köy… Feodal düzenin çarkına ayak uyduramayan iyi niyetli saf karakterli ve köylüsünden bile kazık yiyebilen Ağa (Şener Şen), elde avuçta ne var ne yok satınca taşı toprağı İstanbul'a doğru yol alır.

ediğiniz biriyle evlenecek olsa ne yaparsınız. Üstelik istemediğiniz tüm

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nesli Çölgeçen

Oyuncular: Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar, Atilla Yiğit, Can Kolukısa

Tür: Drama, Komedi

Yapım Yılı: 1985 (110 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 1985 Salı

Senaryo: Yavuz Turgul, Osman Şahin

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Züğürt Ağa filmi oyuncuları kim? Züğürt Ağa konusu, oyuncuları ve Züğürt Ağa özeti! - Haberler
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