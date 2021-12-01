KIRIKKALE (İHA) - Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: 43 ilin geçiş güzergahında denetimler yapıldı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Kış mevsimine girilmesiyle birlikte 81 ilde şehirler arası şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği denetimleri yapıldı. Bugün itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle ekipler, Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, kış lastiği denetimlerini gerçekleştirdi. Ekipler, güzergahtan geçen otobüs, tır, ticari taksi ve toplu taşıma araçlarının lastikleri tek tek kontrol etti.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibariyle güncellenecek. Kış lastiği değiştirme ücreti ise 80 ila 150 liradan arasında değişiyor.

Van'dan Ankara'ya yolcu taşıyan Mahmut Dağlı, "Özel bir seyahatte çalışıyorum. Kış lastiği taktığımız zaman genellikle hayatımız yüzde 100 garantidedir. Kaymaz frenler dört dörtlük olur. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Denetim amirlerimizden trafik polislerimizden de çok memnunuz. Onların koltuğu altında gidip geliyoruz. Lastiklerimizi de kontrol ediyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Abdullah Doğan ise, "Herkesin kurala uymasını isterim. Kar lastiği hayat kurtarır. Sadece kendileri için söylemiyorlar. Bizim için söylüyorlar onlar. Kar lastiği olması bence iyi. Kış lastiği Daha çok kaymasını engelliyor. Aracın durmasını sağlıyor" ifadesini kullandı.