Zorluoğlu, Yapacağı Çalışmalarla İlgili Bilgi Verdi

1 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı görüşmede, Murat Zorluoğlu, yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da, yürütülen projelerin son durumuyla ilgili Zorluoğlu'na bilgi verdi, çalışmalarında başarı dileklerini iletti. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, daha sonra TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni gezdi ve müze şeref defterini imzaladı. - TRABZON