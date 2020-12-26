Zor günler geçiren Halil Sezai'den sevgilisiyle mutluluk pozu
26.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:18
Aldığı hapis cezası yüzünden zor günler geçiren Halil Sezai, bir ilke imza attı. Şarkıcı, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak kararla birlikte tahliyesine karar verilen Halil Sezai, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı.
Kaynak: Snob Magazin