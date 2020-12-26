Zor günler geçiren Halil Sezai'den sevgilisiyle mutluluk pozu
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Zor günler geçiren Halil Sezai'den sevgilisiyle mutluluk pozu

26.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:18
Zor günler geçiren Halil Sezai'den sevgilisiyle mutluluk pozu

Aldığı hapis cezası yüzünden zor günler geçiren Halil Sezai, bir ilke imza attı. Şarkıcı, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak kararla birlikte tahliyesine karar verilen Halil Sezai, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:21:41. #1.15#
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