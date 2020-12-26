Zor günler geçiren Halil Sezai'den sevgilisiyle mutluluk pozu

Aldığı hapis cezası yüzünden zor günler geçiren Halil Sezai, bir ilke imza attı. Şarkıcı, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı