Zonguldak Umke Ekibi Kilis'e Gitti

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibinde görevli altı sağlık çalışanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürütmüş olduğu Zeytin Dalı Harekatında Kilis Çobanbeyli sınır boyunda kurulan Sahra Hastanesine destek olmak üzere bu gün görev bölgesine gittiler.

Zonguldak UMKE ekibinin Kilis Çobanbeyliye hareket etmeden önce Müdürlük bahçesinde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Dr. Bilal Cin, Destek Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Dr. Toygar Keskin, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yrd. Dr. Emre Karaahmetoğlu, Şube Müdürü Uğur Ömür Alagöz, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Fatih Karaçam, UMKE İl Sorumlularından Hülya Çetinözoğlu ve Melek Başbozkurt katıldı.

Düzenlenen törenin ardından kısa bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi."Bu gün kutsal bir görev için gönüllü oldunuz. Tüm UMKE gönüllülerimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Evini barkını çocuğunu eşini bırakarak vatan savunmasına destek olmak için başvuru yarışına girdiniz. Görev yapmak için gönüllü olan başvuru yapan UMKE gönüllülerine aynı zamanda görev verdiğimiz değerli arkadaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Gideceğiniz bölgede görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Görevinizi esnasında çok dikkatli olmanızı istiyorum"dedi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Zeytindalı harekatı kapsamında geçtiğimiz günlerde görevi başında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibinde görevli Sağlık personeli Burak Tatar'a Allah Rahmet, ailesine ve yakınları olmak üzere tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum"dedi. - ZONGULDAK