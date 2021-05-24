ZONGULDAK TERS DÖNEN ARAÇTAN YARA ALMADAN KURTULDULAR
ZONGULDAK'ta, kaldırıma çarpıp ters dönen otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
ZONGULDAK'ta, kaldırıma çarpıp ters dönen otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında 10 Temmuz Mahallesi Faik Arteman Sokak'ta meydana geldi. Ertan Kaya yönetimindeki 67 AAJ 804 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Otomobilin, ormanlık alana savrulmasını ağaçlar önledi. Sürücü Ertan Kaya ve kardeşi Erkan Kaya, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu yaşayan Erkan Kaya yanlış istikamete girdiklerini, ardından ağabeyinin aracın kontrolünü kaybettiğini, kaldırıma çarparak ters döndüklerini belirtti.
Kazanın yaşandığı sırada evinin önünde aracının yanında bulunan Murat Ören, Baktım bir araç hızla geliyor. Kenara geçtim. Kazadan son anda kurtuldum. dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı