Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

09.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:40
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kozlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenledikleri operasyonda E.A. (31) gözaltına alınırken, 2,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersen Berk Çelik

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